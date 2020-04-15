"Я б заборонив і закрив усе, де є можливість для масового скупчення населення", - головний санлікар Ляшко

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Головний санлікар України, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко вважає, що для боротьби з коронавірусною інфекцією краще "закрити все", де можуть збиратися люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив НВ в інтерв'ю, яке опубліковане 15 квітня.

"Якщо ви мене питаєте як головного санітарного лікаря України, я вам серйозно скажу: я б заборонив і закрив усе, де є можливість для масового скупчення населення ... Але багато хто б зненавидів мене ще більше. Зараз головне - самоізолюватися", - сказав Ляшко.

Головний санлікар також зазначив, що "в масових скупченнях, особливо в закритих приміщеннях, найбільша ймовірність поширення інфекційних хвороб, які передаються повітряним і повітряно-крапельним шляхом".

"Всі наші карантинні заходи спрямовані на розрив цієї передачі. Ми встановили певні правила відвідування закладів першої необхідності: супермаркетів, аптек. Щоб не було більше однієї людини на площі 10 кв. м", - додав він.

Як повідомлялося раніше, на ранок 15 квітня в Україні зафіксовано 392 нові випадки COVID-19, загалом - 3764, померли 108 осіб, 143 - одужали.