Дітям до 11 років у Данії дозволили повернутися в дитсадки та школи

870

У Данії деяким школярам дозволили відновити відвідування шкіл у межах послаблення заходів боротьби з коронавірусом.

Йдеться про школярів до 5-го класу, також до дитячих садків зможуть повернутися дошкільнята. Усі діти після 5-го класу, тобто від 11-12 років, продовжать навчатися дистанційно, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Решта обмежувальних заходів у країні залишаються чинними: не можна збиратися понад 10 осіб, закрито перукарні, стоматологічні клініки та інші організації, де люди не можуть уникнути близького контакту. Ресторани і кафе працюють лише на винос, у продуктових магазинах покупців просять дотримуватися дистанції.

Також читайте: Уряд Чехії оприлюднив план виходу з карантину: 20 квітня відкриють ринки і дозволять весілля

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що датські підприємства і компанії, ймовірно, зможуть відновити роботу раніше, ніж це передбачалося. Вона заявила, що дані вказують на стабілізацію ситуації, але зазначила, що повернення до звичного життя не має статися дуже швидко.

У Данії за час епідемії коронавірус COVID-19 виявили у 6,5 тис. осіб, 299 осіб померли.







