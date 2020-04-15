Більш ніж половина інфікованих COVID-19 у Львові не мають жодних клінічних симптомів хвороби, - глава міськуправління охорони здоров'я Зуб

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Глава міського управління охорони здоров'я Володимир Зуб озвучив ранкову статистику захворюваності на COVID-19 у місті та області і розповів, чи можливо виявити, що людина вже перехворіла на коронавірус. Він також пояснив, чому офіційна статистика в Україні відрізняється від кількості фактично інфікованих.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це він повідомив в ефірі радіо "Львівська хвиля".

"На ранок 15 квітня підтверджено 152 випадки коронавірусної інфекції, тобто цієї доби - 16 нових хворих. Додався ще 1 випадок смерті. Коронавірус виявили за результатами посмертного аналізу. Загалом уже 6 осіб померло, одужало також 6 осіб. Зараз в інфекційній лікарні перебуває 89 пацієнтів із пневмонією, у 8-й міській лікарні - 28, та в 1-й міській лікарні - 19", - зазначив Зуб.

За його словами, здебільшого хворіють літні люди - віком від 60 років, однак є й підтверджені випадки COVID-19 в молодших осіб - 40−45 років.

"Помирають здебільшого старші люди та люди із супутніми соматичними патологіями у вигляді хронічних захворювань легень, цукрового діабету, серцевих захворювань. Тобто, як і показує досвід інших країн, цей вірус особливо важкий для людей старшого віку і тих, хто має супутні патології", - пояснив медик.

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Як зазначив Зуб, за статистикою на вчорашній вечір, серед 152 інфікованих 98 - мешканці Львова. Більш ніж половина з них - не в лікарні, а на самоізоляції вдома під спостереженням львівських медиків.

"У них немає клінічних ознак, кашлю, задухи, ми щодня моніторимо, і вони перебувають вдома. Це підтверджує те, що люди можуть бути носіями коронавірусу без клінічних проявів. Тому, якщо не дотримуватися жорстких вимог карантину, ці люди виходять на вулицю, на ринки, спілкуються, ідуть у церкву та, не підозрюючи, що вони інфіковані, інфікують осіб навколо. Тож дуже важливо максимально залишатися вдома, просити старших людей не виходити на вулицю, дотримуватися фізичної дистанції. Тільки карантин може призупинити цей патологічний ланцюжок передачі інфекції", - додав Зуб.

Тим не менш, офіційна статистика відрізняється від кількості фактично інфікованих людей, підкреслює медик. За його словами, потужностей лабораторій, що проводять ПЛР-тестування в місті, недостатньо. У середньому вони проводять близько 100 аналізів на добу. Отже, велика кількість людей недообстежена.

"І хоча ми робимо експрес-тести - а це вже понад 5000 за 2 тижні, та вони не є визначальними, щоб діагностувати патологію. Дуже багато випадків, коли експрес негативний, а ПЛР позитивний. Або, скажімо, 6-й померлий двічі мав негативний ПЛР-тест, і лише за результатами розтину та обстеження трупного матеріалу, ПЛР виявився позитивним. Таке теж буває", - підкреслив Зуб.

Він також зазначив, що за позитивним результатом експрес-тесту та негативним ПЛР не можна зі 100%-ю певністю стверджувати, що людина вже перехворіла на коронавірус. Наразі в Україні достовірної діагностики на наявність антитіл до COVID-19 не проводять.

"Як пише англомовна література, якщо ми беремо експрес-тест, і він позитивний, а ПЛР негативний, то, дослівно, "це може свідчити про те, що людина, ймовірно, перехворіла". Тобто це не 100%. Але, з іншого боку, є й методи достовірної діагностики у світі. Наприклад, у Німеччині, завдяки імуноферментному аналізу, можна визначити титр антитіл. Це означає, що людина перехворіла. В Україні такого методу немає. Тому достовірно сказати не можемо", - додав Зуб.