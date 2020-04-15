Кличко про ситуацію з Поворозником: "Хтось має сісти - або корумпований чиновник, або ті, хто фабрикував цю справу"

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Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що розслідування справи щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника має бути відкритим і публічним. І суспільство має отримати відповіді на всі запитання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

"Щодо резонансної теми, що вчора ввечері сколихнула ЗМІ. Та й мене теж сколихнула. Щодо того, що першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника нібито спіймали на хабарі та затримали. Вчора в його кабінеті представники СБУ та Нацполіції проводили невідкладні слідчі дії. Я завжди говорив і попереджаю всіх чиновників: якщо слабкі до грошей і не розумієте своєї відповідальності, - краще тут не працювати. Головні принципи, за якими люди обирають владу, і за якими я став мером, – нульова толерантність до корупції та справедливість. І, якщо чиновник винен – має відповідати за законом! Тут без варіантів. Я нікого не покривав і покривати не буду! Але. Якщо це чиїсь маніпуляції і політичні ігри, щоб дискредитувати міську владу, то однозначно мають відповідати ті, хто за цим стоїть! Я цю справу доведу до кінця! І вимагаю – аби не було політичної заангажованості правохоронців – відкритого і публічного розслідування цієї справи!", - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що перший заступник голови КМДА – чиновник високого рангу. І, згідно із законодавством, такі справи – підслідність НАБУ.

"Я звертаюся до НАБУ оперативно розслідувати цю справу і дати відповіді на питання, що хвилюють суспільство. Ми всі чекаємо об’єктивного і справедливого розслідування, яке розставить усі крапки над "і". Та відповідальності винних за законом. Хтось має сісти – або корумпований чиновник, або ті, хто фабрикував цю справу!" - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомили, що першого заступника голови КМДА Поворозника викрито в одержанні хабаря, затримано посередника із $60 тис., а в мерії Києва тривають обшуки.

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