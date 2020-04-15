Два транспортні Іл-76 ПС ЗСУ доставили в Румунію десятки тонн медичної допомоги з Китаю. ФОТО

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13 і 15 квітня військово-транспортні літаки Іл-76 Повітряних сил України доставили з Китаю в Румунію медичні матеріали, необхідні для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію представництва України в НАТО.

"Окрім літаків цивільної авіації, наданих у рамках програми НАТО SALIS, Україна направила союзникам військову транспортну авіацію. Україна буде корисним членом НАТО. Сьогодні український літак ІЛ-76 доставив з Китаю до Румунії медичні матеріали, необхідні для боротьби проти коронавірусу", - йдеться в повідомленні місії в середу.

У понеділок, 13 квітня, військово-транспортний літак Повітряних Сил Збройних Сил України також сів в аеропорту Бухареста, доставивши з Китаю 27 тонн медичного вантажу.

Два транспортні Іл-76 ПС ЗСУ доставили в Румунію десятки тонн медичної допомоги з Китаю 01
Два транспортні Іл-76 ПС ЗСУ доставили в Румунію десятки тонн медичної допомоги з Китаю 02
Два транспортні Іл-76 ПС ЗСУ доставили в Румунію десятки тонн медичної допомоги з Китаю 03

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Програма SALIS надає країнам НАТО гарантований доступ до п'яти літаків Антонова AN-124 протягом декількох днів. Дев'ять союзників по НАТО (Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Норвегія, Польща, Словаччина та Словенія) беруть участь у цій програмі за підтримки Агентства НАТО щодо забезпечення і замовлень. Літаки експлуатуються компанією Antonov Logistics SALIS з аеропортів Лейпциг/Халле.

До цього в межах програми SALIS українські літаки на замовлення НАТО доставили десятки тонн медичного вантажу з Китаю в Чеську республіку і Словаччину.

Два транспортні Іл-76 ПС ЗСУ доставили в Румунію десятки тонн медичної допомоги з Китаю 04

Коронавірус і карантин
карантин Китай НАТО Румунія АН COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 Igor Lemke dd5e2437
Панове редактори - одна помилка : Лейпціг / Халле то один аеропорт а не два
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15.04.2020 12:26
+3 Андрей Кайнаран
Зорян і Шкіряк ))
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15.04.2020 12:28
+1 Койот Восточноукраинский
Если, не дай бог, заразитесь, переболеете без осложнений, тогда ваше мнение о том, похожи симптомы и течение болезни на обычный грипп, или нет, будут немного интересны.
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15.04.2020 12:29
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