COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому та Печерському районах. КАРТА

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Голосіївський - +2
- Дарницький - +19
- Деснянський - +5
- Дніпровський - +2
- Оболонський - +1
- Печерський - +16
- Подільський – 0
- Святошинський - +4
- Солом'янський - +8
- Шевченківський - +4
Водночас зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 180. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджено 66 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 96, у Шевченківському - 64, Голосіївському - 45, Оболонському - 31, Подільському - 28, Дніпровському - 38, Деснянському - 39.
Найменше випадків захворювання зареєстровано в Святошинському районі - 25.