COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому та Печерському районах. КАРТА

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За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дарницькому та Печерському районах.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський - +2

- Дарницький - +19

- Деснянський - +5

- Дніпровський - +2

- Оболонський - +1

- Печерський - +16

- Подільський – 0

- Святошинський - +4

- Солом'янський - +8

- Шевченківський - +4

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Водночас зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 180. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджено 66 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 96, у Шевченківському - 64, Голосіївському - 45, Оболонському - 31, Подільському - 28, Дніпровському - 38, Деснянському - 39.

Найменше випадків захворювання зареєстровано в Святошинському районі - 25.

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