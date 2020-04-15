Через пандемію COVID-19 столиця вже втратила понад 1 млрд грн, - Кличко

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Через пандемію коронавірусу столиця втратила вже понад мільярд гривень і не варто відкидати, що втрати можуть бути більшими.

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні складна ситуація не тільки в Україні. Криза, яку спричинила пандемія, дуже вдарила по економіці навіть таких держав, як США та Китай. Звісно, що й Україна несе великі фінансові втрати. Київ – не виключення. Уже сьогодні можна говорити, що столиця втратила понад один мільярд гривень через пандемію коронавірусу. І я не виключаю, що ця цифра може збільшитись", - сказав він.

За його словами, ситуація ускладняюється тим, що поки неможливо точно визначити, скільки триватиме карантин.

"Тому ми вже ухвалили відповідні рішення та скоротили витрати міста на 4,1 мільярда гривень. Це болючі, але необхідні кроки. Ми маємо зробити все, аби місто протрималося і скоріше повернулося до звичного життя", - зазначив Кличко.

Також він наголосив, що кошти на розвиток Києва залишили.

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