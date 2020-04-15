Через пандемію COVID-19 столиця вже втратила понад 1 млрд грн, - Кличко

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Через пандемію COVID-19 столиця вже втратила понад 1 млрд грн, - Кличко

Через пандемію коронавірусу столиця втратила вже понад мільярд гривень і не варто відкидати, що втрати можуть бути більшими.

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні складна ситуація не тільки в Україні. Криза, яку спричинила пандемія, дуже вдарила по економіці навіть таких держав, як США та Китай. Звісно, що й Україна несе великі фінансові втрати. Київ – не виключення. Уже сьогодні можна говорити, що столиця втратила понад один мільярд гривень через пандемію коронавірусу. І я не виключаю, що ця цифра може збільшитись", - сказав він.

За його словами, ситуація ускладняюється тим, що поки неможливо точно визначити, скільки триватиме карантин.

"Тому ми вже ухвалили відповідні рішення та скоротили витрати міста на 4,1 мільярда гривень. Це болючі, але необхідні кроки. Ми маємо зробити все, аби місто протрималося і скоріше повернулося до звичного життя", - зазначив Кличко.

Також він наголосив, що кошти на розвиток Києва залишили.

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Коронавірус і карантин
бюджет карантин Київ Кличко COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+2 Nikolay Bilyi
Я конєшно діко ізвіняюсь ( знаю, боксьора обідеть может каждий, но нє каждий успєєт убєжать) но мнє кажецца, что пан Клічко вряд лі сможет написать правільно ету цифру а уж тєм болєє усно опєріровать даннимі для рассчетов етіх самих убитков.
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15.04.2020 12:37
+1 As As ed2896ce
Из-за пандемии COVID-19 столица уже потеряла более 1 млрд грн, - Кличко

Кто-то теряет, а кто-то находит...
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15.04.2020 12:35
+1 Afanasiy
После смены кацапской ЗЕвласти на проукраинскую вдовец Клико пойдёт под суд
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15.04.2020 12:41
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