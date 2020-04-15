У Києві вже зробили понад 4 тис. ПЛР-тестів. У запасі є ще майже тисяча, - Кличко

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У Києві вже зробили понад 4 тис. ПЛР-тестів. У запасі є ще майже тисяча, - Кличко

Тестування полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на COVID-19 роблять тільки тим, у кого є симптоми хвороби. Або тим, у кого контакт із хворим, хто недавно повернувся з-за кордону або контактував з такими людьми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Лабораторно досліджують ПЛР тести в Києві в трьох установах. Це Олександрівська лікарня, міська лікарня номер 4 та "Київський міський лабораторний центр МОЗ України". ПЛР тестів у столиці зробили вже понад 4 тисячі. І ми постійно купуємо необхідні реагенти та самі тести. Переважно – виробництва Китаю та Південної Кореї. Зараз в місті ще є запас ПЛР тестів. Їх близько тисячі. І вже сьогодні ми очікуємо на чергову партію цих тестів", - сказав Кличко.

Він зазначив, що спочатку лікарі, за допомогою тестів на інші види вірусу, виключають захворювання на них. Якщо не підтверджено іншого вірусного захворювання, тоді матеріал передають для тестування на коронавірусну інфекцію. Саме такий алгоритм рекомендує ВООЗ.

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"Хочу нагадати, що ПЛР вважають точним аналізом, оскільки він фіксує присутність самого вірусу. Зразок матеріалу для цього тестування беруть зі слизової носа людини. Метод дозволяє виявити вірус навіть якщо в пробі знаходиться всього одна-єдина молекула його геному. Тому роблять такі тести тільки в лабораторіях, де є всі необхідні реагенти та обладнання", - підкреслив Кличко.

Коронавірус і карантин
карантин Кличко тестування COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 escape tarkov
Это совсем мало для такого большого города. Как можно этим хвастаться.
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15.04.2020 12:35
+3 Sasha Xiaomi
Чем меньше тестов - меньше больных! А значит и меньше необоснованной паники! Хорошо что тестов мало!
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15.04.2020 12:37
+2 As As ed2896ce
Киеве уже сделали более 4 тыс. ПЦР-тестов.

Если учесть что результат тестов во всех странах 50/50,то процедура бесполезная,оправдана для людей со слабой психикой.
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15.04.2020 12:38
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