У машині патрульної поліції в Дніпрі помер затриманий. ДБР почало досудове розслідування. ФОТО

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Слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Полтаві, розслідують обставини смерті чоловіка в автомобілі патрульної поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР.

Зазначається, що досудове розслідування розслідування розпочато за ознаками перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

"За попередньою інформацією, 14 квітня 2020 року близько 17:00 у м. Дніпро місцевий мешканець викликав поліцію, адже його брат почав бити батька. Після прибуття правоохоронців за викликом ймовірний правопорушник почав тікати від поліцейських та був затриманий у дворі сусіднього будинку. Після цього поліцейські посадили затриманого на заднє сидіння службового автомобіля та одягли кайданки (затриманий поводив себе агресивно). Через 10 хвилин чоловік перестав подавати ознаки життя. Попри надання першої медичної допомоги від поліцейських та медиків, які приїхали на виклик, врятувати життя затриманого не вдалося", - сказано в повідомленні.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Дніпропетровської області.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.