Від початку карантину кількість безробітних в Україні збільшилася на 71 тис., до 387,5 тис. осіб, - Держслужба зайнятості

326

У березні безробіття в Україні зросло на 22% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомили LIGA.net у пресслужбі Держслужби зайнятості, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 13 квітня в Державній службі зайнятості нараховується 387 500 осіб, з них 71 400 українців стали на облік у період всеукраїнського карантину, уточнили у відомстві.

"Рівень безробіття в 2020 році становитиме 9,4%, замість 8,1% прогнозованих раніше", - зазначили в пресслужбі.

У Держслужбі зайнятості додали, що під час карантину отримати статус безробітного стало простіше, виплата допомоги з безробіття призначається з першого дня реєстрації.

Також читайте: Кількість безробітних в Україні зросла на 36 тис. за тиждень, - Держслужба зайнятості

Для цього достатньо заповнити дві заяви - про надання/оновлення статусу безробітного і про призначення/оновлення допомоги з безробіття. Заяви приймаються дистанційно на електронну пошту центру зайнятості або через скриньку для прийому кореспонденції, розміщену в центрі зайнятості.

Розмір мінімальної допомоги на період карантину підвищили із 650 грн до 1000 грн. Максимальна допомога сягає 1800 грн, зазначили в Держслужбі.