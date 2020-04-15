За добу в Києво-Печерській лаврі виявили ще один випадок COVID-19, в Іонинському монастирі - ще три, - Кличко

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За минулу добу виявлений один випадок коронавірусної хвороби в Києво-Печерській лаврі і три - в Іонинському монастирі (обидва УПЦ МП).

Про це заявив під час онлайнової пресконференції мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"З випадків, зареєстрованих за минулу добу, ще один - в Києво-Печерській лаврі і три - в Іонинському монастирі", - повідомив мер.

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