Кабмін розширює програму доступних кредитів для бізнесу в зв'язку з поширенням COVID-19, - Шмигаль

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У зв'язку з поширенням COVID-19 на території країни, Кабінет Міністрів вніс зміни до програм кредитування, спрямовані на подолання наслідків пандемії.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що отримати державну фінансову підтримку тепер можуть суб'єкти будь-якої діяльності з річним доходом до 100 млн грн.

Також збільшено максимальну суму кредиту до 3 млн грн.

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Розширено цілі, на які можуть надаватися кредити за програмою. Зокрема на діяльність, пов’язану з виробництвом лікарських засобів, медичних виробів або медичного обладнання, а також для покриття постійних витрат, які не залежать від обсягів виробництва (зарплати працівників, орендні та комунальні платежі, податки та інші витрати, необхідні для збереження підприємництва).

Звернутися за підтримкою на антикризові заходи можна буде протягом терміну дії карантину та протягом 90 днів після нього.

Для повернення кредитів на антикризові заходи діятиме відстрочка до 9 місяців, а кредити на антикризові заходи видаватимуться під мінімальну процентну ставку.