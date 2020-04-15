За добу COVID-19 виявили у 48 осіб на Кіровоградщині. Загальна кількість заражених зросла до 192, із них 74 медики і 5 дітей, - ОДА

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Станом на ранок 15 квітня на Кіровоградщині лабораторним методом підтверджено 192 випадки захворювання на COVID-19, з яких 8 летальних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь.

Так, за його словами, 14 квітня померла 88-річна жінка з Кропивницького району, с. Соколівське.

Крім того, за минулу добу проведено 195 ПЛР-досліджень контактних осіб. Із них у 48 осіб виявили коронавірус. З них:

- 38 мешканців Кропивницького, з них 6 – це медпрацівники Центральної міської лікарні в Кропивницькому.

- 5 мешканців Кропивницького району. Із них 1 мешканка с. Сонячне; 1 мешканець с. Івано-Благодатне; 1 мешканка с.Соколівське; 1 мешканець с. Бережинка; 1 мешканка с. Катеринівка.

- 1 жінка з смт Добровеличківка, яка до цього перебувала на лікуванні в приватній клініці.

- 1 мешканка Бобринецького району, яка перебуває на самоізоляції в Бобринецькій ЦРЛ.

- 1 мешканка с. Новотрепівка, Знам'янський район.

- 2 мешканки смт. Олександрівка.

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"Загалом наразі від COVID-19 в області лікуються 184 осіб, серед них - 7 дітей і 74 медпрацівники", - написав він.

Балонь також підкреслив, що значне збільшення виявлених інфікованих на COVID-19 зумовленл кількістю проведених ПЛР-досліджень.

"Наразі діагностику проводить не лише вірусологічна лабораторія лабцентру, а й лабораторія обласної лікарні. Це дало можливість швидко обстежити всіх контактних осіб. Більша частина інфікованих на коронавірус мають легкий і безсимптомний перебіг хвороби", - додав він.