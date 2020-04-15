Після пандемії COVID-19 потрібно внести зміни до Конституції і законів, - Ляшко

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Схожі епідемії можуть повторюватися і надалі, біозагрози - одна з ключових речей, які можуть змінити світогляд в найближчі 10 років.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко сказав в інтерв'ю виданню "Новое время", інформує Цензор.НЕТ.

"На майбутнє ми повинні розписати законодавчі акіи, внести зміни до Конституції. Такі історії можуть повторюватися дуже часто. Питання кіберзагрози і біозагрози - дві ключові речі, які реально можуть змінити світогляд в найближчі 10 років", - сказав він.

Ляшко вважає, що Україна не може обійтися без жорсткої централізованої системи протиепідеміологічного захисту.

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"Коли нам потрібно було прийняти літак з Уханя і коли ми шукали місця для обсервації, я зрозумів, що без жорсткої централізованої системи протиепідеміологічного захисту дуже важко працювати в децентралізації. Система протиепідеміологічного захисту повинна бути така сама централізована, як Державна служба з надзвичайних ситуацій", - додав головний санлікар.

На зауваження журналіста про те, що утримання такої централізованої системи обходиться дорого, Ляшко відповів: "але її відсутність обійдеться нам набагато дорожче. Ми це проходимо раз на 10 років".