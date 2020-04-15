Скупчення людей на богослужіннях - найнебезпечніше, що може бути сьогодні, - Зеленський

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Скупчення людей на богослужіннях - найнебезпечніше, що може бути сьогодні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що великі скупчення людей на богослужіннях дуже небезпечні, оскільки це прямий спосіб зараження коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.

На традиційній нараді з протидії поширенню COVID-19 було зазначено, що перед Великодніми святами можуть виникати провокації із закликами порушувати карантинні заходи, а також безпекові заходи.

"Скупчення людей на свята, на богослужіннях – сьогодні найнебезпечніше, що може бути. Поцілунки, причащання, перебування поруч. Це прямий спосіб зараження. І кожен має бути свідомий того, що відповідає не лише за себе, а й за здоров’я та життя своїх близьких, родичів та людей навколо", – зазначив Зеленський.

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Коронавірус і карантин
Зеленський карантин Великдень церква COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+20 Zemer
Самое опасное скопление людей было на концертах "Студии 95 квартал" и перед экранами Г+Г
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15.04.2020 13:53
+12 ПАРАБЕЛЛУМ 777
мужиком, це явно не за адресою Скопление людей на богослужениях - самое опасное, что может быть сегодня, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3256
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15.04.2020 13:59
+11 Yakov Yakov
самое опасное , когда президент-длбб.
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15.04.2020 14:01
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