Поставка українських апаратів ШВЛ до лікарень очікується найближчими тижнями, - нарада в ОП

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На щоденній нараді з протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні під головуванням президента Володимира Зеленського повідомили, що найближчими тижнями очікується поставка апаратів ШВЛ українського виробництва у вітчизняні лікарні.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"За висновками анестезіологів, якість апаратів штучної вентиляції легень вітчизняного виробництва відповідає стандартам імпортованого обладнання. Тому вже найближчими тижнями очікується поставка українських апаратів ШВЛ до лікарень", - йдеться в повідомленні.

Міністерство охорони здоров’я повідомило про готовність розпочати консультації онлайн, які проводитимуть сім найфаховіших практиків – анестезіологів-реаніматологів. До цього онлайн-курсу вже можуть підключитися 100 опорних лікарень із 242.

"Комунікації зараз не може бути забагато. Кожен лікар повинен мати можливість поставити запитання й обговорити проблему, що виникла", – сказав Зеленський.

Також учасники наради заявили про важливість ретельної комунікації з регіонами щодо забезпечення умов самоізоляції, обсервації людей, які прибувають з-за кордону, а також контролю за дотриманням карантинних заходів в областях.

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