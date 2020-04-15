Прокуратура АР Крим почала кримінальне провадження через незаконне переслідування окупантами лідера кримськотатарського народу Джемілєва, - ОГП

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Прокуратура АР Крим почала кримінальне провадження за фактом незаконного переслідування лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Воно розслідується за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

"13 квітня окупаційні "правоохоронні органи" РФ незаконно висунули обвинувачення Мустафі Джемілєву за трьома епізодами, які пов’язані з подіями, що відбувалися до окупації півострова: незаконний перетин державного кордону Росії (ч.3 ст.322 КК РФ); недбале зберігання вогнепальної зброї (ч. 1 ст.224 КК РФ); незаконне придбання і зберігання боєприпасів (ч.1 ст.222 КК РФ), - йдеться в повідомленні ОГП. - Такі дії окупаційної влади порушують вимоги ст. 70, ст. 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року. Ретроспективне застосування кримінального законодавства на окупованій території шляхом переслідування особи відповідно до законодавства РФ за події, які відбувалися до початку окупації півострова, є серйозним порушенням норм зазначеної Конвенції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Криму завели проти Джемілєва справу за трьома статтями, причому дві стосуються подій 2013 року і розслідувалися українськими правоохоронцями, - адвокат Полозов

Раніше Джемілєв підтвердив Крим.Реалії, що в Криму співробітники російського Слідкому мають намір висунути йому обвинувачення. Пізніше його адвокат Микола Полозов повідомив, що Слідком переніс дату висунення обвинувачень.

У представництві президента в АРК назвали "політичним переслідуванням" російську кримінальну справу проти Мустафи Джемілєва.