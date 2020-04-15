Нардеп Новинський, який зустрічався напередодні з Онуфрієм, потрапив до лікарні з COVID-19. ФОТО (оновлено)

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідно до вимог МОЗ провести перевірку контактів людей, у яких виявлено COVID-19, сьогодні пройшов тестування. Після здачі аналізів тест на коронавірус дав позитивний результат", - написав Новинський.
За словами депутата, він почувається нормально, температура 36,8, комп'ютерна томографія показала, що в легенях немає відхилень від норми.
"До повторного тестування лікарі поки обережні у висновках і прогнозах, але порадили кілька днів провести в стаціонарі під їхнім наглядом. ... Незалежно від остаточного підтвердження діагнозу, маю намір дотримуватися всіх рекомендацій лікарів і режиму ізоляції. Усі, з ким я контактував останнім часом, також пройдуть ретельне тестування", - додав Новинський
Напередодні Новинський зустрічався з предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрієм, повідомляє синодальний інформаційно-просвітницький відділ церкви.
"14 квітня 2020 року народний депутат України Вадим Новинський передав 850 тисяч із 1 мільйона медичних масок, закуплених Фондом на честь Покрова Пресвятої Богородиці, Блаженнішому Митрополиту Київському і всієї України Онуфрію", - йдеться в повідомленні.
Маски були призначені для роздачі вірянам, які вирішать, всупереч закликам медиків і влади, відвідати великодні богослужіння.