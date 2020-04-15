Ексзаступник генпрокурора Єнін став заступником Кулеби: буде курирувати справи проти РФ і щодо збитих рейсів MH17 та PS752

1521

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що за його ініціативою уряд призначив на посаду заступника глави зовнішньополітичного відомства Євгена Єніна, який раніше, будучи заступником генпрокурора, займався збором і передачею в міжнародні суди доказів порушення Росією міжнародного права.

Про це 15 квітня він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в дипломатію з моєї ініціативи повертається Євген Єнін", - написав Кулеба.

Він зазначив, що Єнін буде курирувати справи щодо збитих рейсів MH17 та PS752 в Ірані і справи проти РФ у міжнародних судах. Крім юридичного блоку, Єнін також буде курирувати американський і азіатський напрямки української зовнішньої політики та консульську службу. Кулеба доручив Єніну особливу увагу приділити запуску системи "Електронний консул", яка має спростити для громадян доступ до послуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єнін пояснив свою відставку політизацією розслідування в справі Курченка: Я не маю сил вплинути на це

Кулеба нагадав, що на початку своєї кар'єри Єнін майже десять років займався придністровським конфліктом і отримав нагороду "За мужність" третього ступеня: "Це дає йому глибоке розуміння загроз і пасток врегулювання конфліктів, у які не потрібно потрапляти".