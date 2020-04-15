МВФ прогнозує Україні найбільше падіння ВВП, і це за низького рівня захворювання на COVID-19, - Княжицький

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МВФ прогнозує Україні найбільше падіння ВВП, і це за низького рівня захворювання на COVID-19, - Княжицький

Замість запланованого зростання в 3,5% МВФ планує падіння в 7,7% ВВП України. Прогнози зростання не виконуються вже давно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Микола Княжицький.

"Нарешті приходить обіцяний Зеленським кінець епохи бідності! МВФ стверджує, що Україна постраждає від COVID-19 через економічні збитки ледь не найбільше у світі. Замість запланованого росту у 3,5 % МВФ планує падіння у 7,7 % ВВП. Прогнози росту не виконуються вже давно. У січні вперше з 2016 року ВВП України скоротився на 0,5 %. І це до введення карантину і поширення пандемії! А як було раніше? У 2018 ВВП виріс на 3,3 %, хоча бюджет розраховувався з огляду на зростання у 3 %. Наш державний бюджет було розраховано ще урядом Гончарука на зростання у 3,7 % зростання ВВП. У новому, зміненому бюджеті, заплановано вже падіння на 3,9 %. Але ж прогноз падіння – 7,7 %", – написав Княжицький.

За його словами, світове падіння цього року становитиме 3%.

"США втратять 5,9 %. Чому ж США, які, окрім карантину, втрачають від падіння цін на нафту, постраждають менше за українську економіку? Бо професійний уряд. А що у західних сусідів? Теж падіння, але менше, ніж у нас. Економіка Польщі за прогнозом МВФ впаде на 4,6 %. Вони від падіння цін на енергоносії не залежать. Чому ж Україна при одній з найменших у світі кількості зареєстрованих хвороб матиме одне з найбільших падінь економік? Через нефахову безвідповідальну олігархічну владу. Кінець епохи бідності, так би мовити", – іронізує Княжицький.

Також читайте: Влада сфальсифікувала закон про боротьбу з коронавірусом, - депутати з "Європейської Солідарності" звернулися до генпрокурора і ДБР. ДОКУМЕНТ

Коронавірус і карантин
ВВП карантин Княжицький МВФ Європейська Солідарність COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+14 Nikolay Bilyi
Ви зробили це разом, зебіли!
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15.04.2020 14:27
+14 wake up-UA
МВФ прогнозирует Украине наибольшее падение ВВП, и это при низком уровне заболевания COVID-19, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 5343
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15.04.2020 14:30
+12 Scorpman Y
"30 лет рехворм" НЕ МЕШАЛИ иметь непрерывный рост ВВП в худших начальных условиях.. Тот самый рост - которым выхвалялся осел оманський, и который онО уничтожило за 6 месяцев.. ДО коронавируса..
Но зебилы привыкли всё списывать на "попередников", а не на свой идиотизм МВФ прогнозирует Украине наибольшее падение ВВП, и это при низком уровне заболевания COVID-19, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 5584
МВФ прогнозирует Украине наибольшее падение ВВП, и это при низком уровне заболевания COVID-19, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 5140
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15.04.2020 14:41
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