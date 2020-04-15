За добу на Буковині коронавірус підтвердили у 43 осіб: найстаршому хворому 72 роки, наймолодшому - 7 днів, - ОДА

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У медичних закладах Буковини станом на 15 квітня перебувають 339 осіб. За останню добу до лікарень госпіталізували 43 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

"За останню добу в області зафіксовано 43 нові випадки COVID-19. Найстаршому хворому - 72 роки. Наймолодшому - 7 днів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом за добу захворіли шестеро дітей.

Водночас летальність по області становить - 1,3%, по Україні - 2,8%.

"Загальна чисельність інфікованих по області, починаючи з першого встановленого випадку, становить 589 осіб", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що в Хотинській центральній районній лікарні померла пацієнтка, хвора на COVID-19: "Жінка 1951 року потрапила до медичного закладу наприкінці березня через інсульт. Уже в лікарні у неї діагностували коронавірус".

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За даними відомства, нині в медзакладах Буковини перебувають 339 осіб. Найбільше хворих в ОКЛ, Чернівецькій міській лікарні №1, Глибоцькій та Сторожинецькій ЦРЛ.

Повідомляється, що в реанімаційному відділенні обласної лікарні перебувають дев'ять хворих. З них до апаратів штучної вентиляції легень підключені дві жінки, їм 64 і 69 років, у обох коронавірус підтверджено, стан - стабільно тяжкий. Інші хворі - на кисневій підтримці. Загалом COVID-19 діагностували у 4 пацієнтів реанімації, у решти - підозра.

У Чернівецькій міській лікарні №1 п'ятеро хворих у реанімації. Троє хворих - на апаратах ШВЛ. Це 64-річна жінка з цукровим діабетом і підтвердженим COVID-19 і 69-річний чоловік з підозрою на коронавірус, який має надлишкову вагу. Також з інфекційного відділення в реанімацію сьогодні перевели 80-річного пацієнта з підозрою на коронавірус, стан якого погіршився. Ще двоє пацієнтів - на кисневій підтримці, у них підозру на COVID-19.

Також у реанімації Глибоцької центральної районної лікарні перебуває четверо пацієнтів на кисневій підтримці. Останньою у важкому стані госпіталізовано жінку з інфарктом та гепатитом. У неї також діагностували коронавірус. Також COVID-19 підтверджено ще у двох пацієнтів відділення, один – з підозрою.



У реанімації Кіцманської центральної районної лікарні є один пацієнт із підозрою на COVID-19. Його перевели з інфекційного відділення через пневмонію та низьке насичення організму киснем.



Пацієнтці у важкому стані надають допомогу в реанімації Новоселицької центральної районної лікарні. 57-річна жінка перебуває на апараті ШВЛ, у неї діагностовано коронавірус.



У Хотинській центральній районній лікарні перебуває одна пацієнтка із підтвердженою коронавірусною інфекцією. Вона на кисневій підтримці.





