Лікарі мають розглядати хворих на лихоманку як потенційно інфікованих COVID-19, - Ляшко

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Лікарі мають розглядати хворих на лихоманку як потенційно інфікованих COVID-19, - Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляє про необхідність організовувати санітарне сортування хворих, які надходять до медичних закладах, і за наявності в них лихоманки і кашлю розглядати їх як потенційно інфікованих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я також хотів би закликати медичних працівників посилити увагу щодо COVID-19. Чому часто хворі з лихоманкою і кашлем не розглядаються як потенційно інфіковані SARS-Cov-2, поки їм не буде зроблено тест. А після тесту починається паніка й одягання засобів індивідуального захисту. Потрібно, щоб у медичних закладах були правильно сформовані потоки, правильно організовано санітарне сортування, тоді ми зможемо раціонально використовувати засоби індивідуального захисту і збережемо здоров'я медичних працівників", - заявив він.

За його словами, мають місце випадки, коли деякі медичні працівники демонструють "певне немедичне ставлення до пацієнтів, які потребують медичної допомоги".

"Хотілося б, щоб не було жодних випадків, які потім розглядалися б на високих нарадах, коли медпрацівник відмовив у допомозі. Хотілося б, щоб і від них йшло адекватне ставлення до хворих, і не тільки з коронавірусом", - наголосив Ляшко.

Водночас він закликав усіх, хто пише про медпрацівників, "знаходити трохи більше позитиву в їхній роботі".

"Позитивні публікації піднімають настрій медичним працівникам, мотивують їх на боротьбу з коронавірусом. Я закликаю підтримати медичних працівників і подякувати їм", - сказав Ляшко.

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Коронавірус і карантин
карантин лікарі Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+2 Николай Колесник 4b5ef00f
Доктор Робин Гуд -отрезал ноги у богатых и пришивал их бедным .Задолбали лжекороновирусом .Нам просто врут нагло .Слушал людей из Германии -заболевшие умирают не от лжевируса ,а от убийственных лекарств .Типа как раковые больные дохнут от химии-а не от рака .
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15.04.2020 14:55
+1 valentyna 7f6f0f14
зачем, у нас в крупном учреждении сделано было всего 2, хотя и не нужных
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15.04.2020 14:52
+1 Вольный Ветер 45d7e71b
Саудовская Аравия продает в Европу нефть по $10.Путин всех переиграл
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15.04.2020 14:57
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