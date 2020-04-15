Разумков скликає позачергове засідання Ради на 16 квітня

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Голова Верховної Ради України підписав Розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Зазначається, що позачергове засідання скликається на 13.00 16 квітня 2020 року.

Будуть розглянуті:

1) проєкт Закону України про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (Проєкт "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком;

2) проєкт Закону України про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури (друге читання);

3) проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (друге читання);

4) проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж);

5) проєкт Закону України про оборонні закупівлі (друге читання).

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