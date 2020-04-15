Стоматологічна допомога під час карантину наражає на ризик і пацієнта, і лікаря, - МОЗ

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Стоматологічні послуги передбачають близький контакт, який може привести до зараження пацієнта або медпрацівника коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

На період дії карантину установи охорони здоров'я повинні тимчасово припинити планові прийоми. Винятки становлять ургентні (невідкладні) випадки.

"Однак 9 квітня на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської області було ухвалено неправомірне рішення про скасування заборони на надання планової стоматологічної допомоги під час епідемії", - йдеться в повідомленні.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив керівнику ліквідаційних робіт у Львівській області, що це є грубим порушенням карантину. Встановлені рекомендації та правила карантину, мають виконуватися всіма без винятку медичними установами та лікарями, допоки зберігається небезпека поширення COVID-19.

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