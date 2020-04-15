Стоматологічна допомога під час карантину наражає на ризик і пацієнта, і лікаря, - МОЗ

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Стоматологічна допомога під час карантину наражає на ризик і пацієнта, і лікаря, - МОЗ

Стоматологічні послуги передбачають близький контакт, який може привести до зараження пацієнта або медпрацівника коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

На період дії карантину установи охорони здоров'я повинні тимчасово припинити планові прийоми. Винятки становлять ургентні (невідкладні) випадки.

"Однак 9 квітня на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської області було ухвалено неправомірне рішення про скасування заборони на надання планової стоматологічної допомоги під час епідемії", - йдеться в повідомленні.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив керівнику ліквідаційних робіт у Львівській області, що це є грубим порушенням карантину. Встановлені рекомендації та правила карантину, мають виконуватися всіма без винятку медичними установами та лікарями, допоки зберігається небезпека поширення COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якби пішли на карантин на тиждень пізніше, зараз було б близько 17 тис. інфікованих COVID-19, - Ляшко

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я лікарі Степанов Максим COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+13 Вовочка - много ходов очка
Желаю умному не по годам министру здравоохранения Максиму Степанову реальной зубной боли, и чтобы ни одна падла не помогла! Пусть молотком и стамеской зубы себе выбивает!
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15.04.2020 15:13
+7 Меркава
Для них всех стоматология работает, не переживай.
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15.04.2020 15:22
+5 OA 3b6910dc
Это ЗЕбилы.
Врач работает в маске, почему это не маска N95 (с негативным давлением и фильтром)?
Нелеченый кариес заканчивается воспалением нерва.
Давно, давно министру мышьяк в зуб не клали, по старинке, по кондовому.
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15.04.2020 15:22
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