Переговори з Іраном тривають, працюємо над отриманням чорних скриньок, - Кулеба

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував інформацію ЗМІ про те, що Іран намагається домогтися від України підписання меморандуму про взаєморозуміння щодо катастрофи літака МАУ.

Про це міністр написав у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомлення ЗМІ про меморандум Ірану варто сприймати як ... повідомлення ЗМІ. Переговори тривають. Працюємо для отримання чорних скриньок", - написав Кулеба.

За словами міністра, ключовими питаннями для України залишаються встановлення справедливості, виплата компенсацій сім'ям, притягнення до відповідальності відповідно до норм міжнародного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збитий літак МАУ: Іран пропонує Україні підписати меморандум про взаєморозуміння і відмову від судових позовів

Раніше ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.