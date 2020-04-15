Зеленський призначив ексспівробітницю "1+1" Ніцко членом Нацради з телерадіомовлення

3051 41
Зеленський призначив ексспівробітницю "1+1" Ніцко членом Нацради з телерадіомовлення

Президент України Володимир Зеленський призначив Олену Ніцко членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Відповідний указ він підписав у середу, повідомляється на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Ніцко тривалий час працювала у відділі маркетингу і PR ТРК "Студія "1+1", пише Інтерфакс-Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Костинський і Фещук не розуміють, чому Зеленський звільнив їх з Нацради з ТРМ: "Чому ми залишилися поза командою - це дивно"

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+25 vitalmod
Интересно, а помнят ли зебилы как этот черт рассказывал сказки про кума прокурора? Вот умора то Зеленский назначил экс-сотрудницу "1+1" Ницко членом Нацсовета по телерадиовещанию - Цензор.НЕТ 5391
показати весь коментар
15.04.2020 15:13
+17 Утилизация ватников
Везде кумовство, решалы и барыги. Все покупается и продается за деньги.
показати весь коментар
15.04.2020 15:15
+15 Evheniy Smith
Что скажут ЗЕбилы? Никакого кумовства, ахаха))
показати весь коментар
15.04.2020 15:15
Дивитись коментарі