Проблема з тестуванням на COVID-19 є на Київщині, плануємо туди відрядження найближчим часом, - Ляшко

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Це призводить до того, що медицина може недовизначати хворих в певній області.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив головний санлікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Проблему з тестуванням ми бачимо в Київській області, тому найближчим часом плануємо відрядження в область, тому що ці проблеми треба вирішити. Ми бачимо, що спрацьовує людський фактор або певна відсутність організації, і це призводить до того, що ми можемо недовизначати певних хворих в певній області", - розповів він.

У той же час, за його словами, в Миколаївській області на час перевірки питання полягало не в тому, що вони порушують алгоритми, а в тому, що не до всіх доводяться ці алгоритми.

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"Вони повільно оновлювали інформацію про нові алгоритми. Ми оновлюємо алгоритми, направляємо їх в департаменти охорони здоров'я, через НСЗУ інформуємо сімейних лікарів", - пояснив Ляшко.

Ляшко підкреслив, що в деяких випадках це дає збій, і під час консультацій по телефону або зустрічі з пацієнтом лікарі не перебудовуються на роботу за новими алгоритмами. А це може призводити до того, що деякі хворі невчасно потрапляли на тестування.