Зміни до регламенту дозволять розглянути "антиколомойський" законопроєкт за кілька годин, - "слуга народу" Кравчук

1867

Під час позачергового засідання Верховної Ради 16 квітня народні депутати розглянуть у другому читанні законопроєкт №1043 про зміни до регламенту, які дозволять відхилити тисячі поправок до законопроєкту про банки і ухвалити його швидше.

Про це розповіла у коментарі Цензор.НЕТ заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За словами нардепки, законопроєкт №1043 містить запобіжник, який не дозволить подавати до законопроєктів надмірну кількість поправок. Документ був ухвалений у першому читанні ще у вересні 2019 року.

"Відповідно, завершився уже період подачі поправок до нього. І це дуже добре, бо таким чином ми оминули формат, що будь-які нові зміни до Регламенту були би завалені такою ж кількістю правок, як і банківський законопроєкт", - зауважила Кравчук.

Вона розповіла, що у законопроєкті уже була правка, яка дозволяє застосувати спеціально процедуру у разі надмірної кількості поправок. Цю поправку підтримав на своєму засіданні регламентний комітет 14 квітня.

Також читайте: У четвер Рада розгляне зміни до регламенту, законопроєкти про децентралізацію та оборонні закупівлі, - "слуга народу" Кравчук

"Цей законопроєкт жодним чином не обмежує право народного депутата подати правку загалом, але буде більше роботи для комітетів. Наприклад, якщо понад 500 правок у нинішній редакції законопроєкту, або більше правок, ніж статей у самому проєкті закону, то може бути задіяна спеціальна процедура розгляду відхилених правок у сесійні залі. Для цього спочатку збирають 150 підписів, після цього головуючий ставить на підтвердження застосування спеціальної процедури, потрібно 226 голосів - і вона запускається", - розповіла Кравчук.

За її словами, далі протягом двох днів після застосування процедури "всі фракції мають подати від фракцій 5 правок з переліку відхилених, на яких вони би хотіли наполягати під час розгляду в сесійній залі".

"Позафракційний може подати одну правку до комітету. Відповідно, комітет формує наново таблицю і йде розгляд у залі. Тобто якщо комітет прийняв до законопроєкту, наприклад, 20 правок, то вони приймаються, а також можуть бути поставлені на підтвердження опонентами, щоб було видно, що у цієї правки є більшість у залі. Тобто так само можна ставити на підтвердження і 226 голосів вона має набрати, інакше буде вважатися відхиленою і таким чином ми можемо унеможливити диктатуру комітетів", - вважає представниця "Слуги народу".

За словами Кравчук, цю процедуру застосують під час розгляду законопроєкту про банки, до якого подано 16 тисяч поправок.

"Це вже не займе багато часу - кілька годин у залі", - сказала нардепка.

Читайте: Засідання Ради щодо "антиКоломойського" законопроєкту і щодо змін до регламенту завтра не буде, - нардеп "Голосу" Железняк

Нагадаємо, народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня.