Зниження портових зборів стало б кроком уряду назустріч промисловості, - Федерація металургів

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Зниження портових зборів допоможе українським експортерам втримати свої позиції на світових ринках в умовах кризи.

Про це заявив голова Федерації металургів Сергій Біленький в ефірі телеканалу "Україна 24".

Голова Федерації металургів зазначив, що нині значно знизився попит на продукцію гірничо-металургійного комплексу, і галузі потрібна підтримка з боку влади.

На його думку, таким кроком може стати зниження портових зборів, що дозволить металургійним підприємствам конкурувати на світових ринках в нинішніх кризових умовах.

"У нас значно зменшився попит на світових ринках на продукцію ГМК. Це і металопрокат, і залізорудна сировина. На сьогоднішній день портові збори, вони є найвищими, мабуть, у світі. Ми пропонуємо на першому етапі хоча б відсотків на 20-30 їх зменшити. Це було б кроком уряду назустріч промисловості", - сказав Біленький.

Він також вважає, що портові збори потрібно буде знижувати й надалі до рівня, конкурентного з портами інших країн.

"20% - це на першому етапі, потім буде другий етап, на якому ще можна буде зменшити. Також потрібно зменшити вартість послуг з лоцманського проведення суден. Їх можна зменшити, за нашими підрахунками, приблизно на 40%. І таким чином ми отримаємо портові збори та вартість послуг з лоцманського проведення суден, конкурентні з іншими портами", - пояснив Біленький.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) звернулася до прем'єр-міністра України, міністра інфраструктури і першого заступника міністра інфраструктури України щодо можливості зниження на 20% розмірів портових зборів в Україні до рівня порівнянних зарубіжних портів для забезпечення конкурентоспроможності українського експорту в умовах кризи, викликаного епідемією коронавірусу.

Окрім того, виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції Сергій Кудрявцев заявив, що портові збори в українських портах найвищі серед країн Чорноморського регіону і вони економічно не обгрунтовані, їх потрібно знижувати.