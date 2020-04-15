СБУ просить суд взяти під варту генерала Шайтанова, підозрюваного в держзраді

3870

В Шевченківський районний суд Києва надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Шевченківського суду м.Києва.

"Повідомляємо, що 15 квітня 2020 року на розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання Головного слідчого управління Служби безпеки України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Шайтанова Валерія Альбертовича", - наголошується в повідомленні.

Розгляд клопотання розпочнеться о 15:30 15 квітня під головуванням слідчого судді Трубнікова.

Читайте також: Ганьби з генерал-майором СБУ Шайтановим, який працював на ФСБ РФ, можна було б уникнути, якби в 2014 році розслідували його причетність до злочинів проти Майдану, - Москаль

Нагадаємо, контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді і вчиненні терактів.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що полковник Шайтанов, який штурмував Будинок профспілок і проводив затримання у Дніпропетровську, став генерал-майором СБУ. Зокрема, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів, що Шайтанов 18 лютого 2014 року командував однією зі штурмових груп, яка захопила Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві. За офіційними даними, в ході штурму спецпідрозділом "Альфа" Будинку профспілок і подальшої пожежі три майданівці отримали поранення і згоріли живцем - їх ідентифікували за аналізом ДНК. Ще кілька людей загинули від вогнепальних поранень поблизу Будинку профспілок під час штурму - їх встигли евакуювати, вони померли в лікарні. У квітні 2014 року Шайтанов вів переговори з командиром батальйону терористів "Восток" Олександром Ходаковським. Більш того, Шайтанов, який командував тоді "Альфою" СБУ, не виконав наказ атакувати блокпости терористів навколо Слов'янська. Скандальна ситуація була розглянута на засіданні оперативного штабу на чолі з О.Турчиновим. За підсумками засідання, Шайтанов був знятий з командування спецпідрозділом "Альфа".