Кабмін виділить регіонам кошти на виплату підвищених окладів лікарям, які борються з коронавірусом, - Степанов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив глава МОЗ Максим Степанов.
"Нам важливо, щоб усі без винятку медичні працівники, які протягом березня були задіяні у заходах щодо запобігання коронавірусу, отримали три посадові оклади. Ми вже зібрали попередню інформацію з регіонів: яка кількість медичних працівників, якої суми вони потребують. Усі ці витрати покриваються субвенцією. Гадаю, що найближчим часом цей механізм буде розблоковано і наші медичні працівники отримають доплату", - зазначив він.
Як додав міністр охорони здоров’я, він особисто та влада загалом робитимуть усе можливе, щоб захистити медичних працівників та забезпечити їх усім необхідним, зокрема засобами індивідуального захисту.