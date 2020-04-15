Кабмін виділить регіонам кошти на виплату підвищених окладів лікарям, які борються з коронавірусом, - Степанов

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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення виділити регіонам субвенцію з державного бюджету, яка піде на доплату медичним працівникам, які борються з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив глава МОЗ Максим Степанов.

"Нам важливо, щоб усі без винятку медичні працівники, які протягом березня були задіяні у заходах щодо запобігання коронавірусу, отримали три посадові оклади. Ми вже зібрали попередню інформацію з регіонів: яка кількість медичних працівників, якої суми вони потребують. Усі ці витрати покриваються субвенцією. Гадаю, що найближчим часом цей механізм буде розблоковано і наші медичні працівники отримають доплату", - зазначив він.

Як додав міністр охорони здоров’я, він особисто та влада загалом робитимуть усе можливе, щоб захистити медичних працівників та забезпечити їх усім необхідним, зокрема засобами індивідуального захисту.

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