Апеляційний суд зобов'язав "Приватбанк" виплатити Суркісам 7 млрд

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Апеляційний суд зобов'язав "Приватбанк" виплатити Суркісам 7 млрд

Київський апеляційний суд залишив без змін рішення Печерського суду Києва, яке зобов'язує державний "Приватбанк" виплатити понад $250 млн офшорним компаніям, що належать родині Суркісів.

Про це повідомляє "Ліга", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Київський апеляційний суд залишив чинною постанову судді Печерського районного суду Підпалого щодо фактичного стягнення з державного "Приватбанку" майже 7 млрд грн на користь офшорних компаній, пов'язаних із сім'єю Суркісів.

Апеляційна скарга була подана державним виконавцем Мін'юсту, а також "Приватбанком".

Згідно з роз'ясненням суду, банк має виконати умови депозитних договорів, укладених з компаніями Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments. Йдеться про виплату суми вкладів і відсотків - загалом майже 7 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд призначив дату розгляду справи про вклади сім'ї Суркісів у "Приватбанку"

Депозити сім'ї Суркісів були відкриті в кіпрській "дочці" "Приватбанку". Виплатити їх власникам суд наказав ще в 2017 році, проте тоді це рішення не змогли втілити в життя, оскільки під час націоналізації "Приватбанку" НБУ визнав сім'ю Суркісів пов'язаними з "Приватбанком" особами, а їхні багатомільярдні депозити в банку обміняв на акції "Приватбанку". Згодом усі акції держава купила за 1 гривню під час націоналізації за процедурою bail-in.

Процедуру bail-in за депозитами Суркісів також оскаржують у Верховному Суді. Члени сім'ї Суркісів намагаються довести, що не є пов'язаними з екс-власниками "Приватбанку" особами. Також вони хочуть скасувати процедуру bail-in.

"Bail-in - стандартна міжнародна практика, коли кошти власників і пов'язаних з ними осіб списуються або конвертуються в капітал банку. Під час націоналізації банку це робиться для того, щоб гроші платників податків не витрачалися на компенсацію грошей колишнім власникам і пов'язаним з ними особами", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, під процедуру bail-in потрапили кошти пов'язаних осіб на загальну суму 29,4 млрд грн. Завдяки цьому вдалося зменшити фінансове навантаження на державу.

Приватбанк
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Топ коментарі
+30 я гражданин Украины
вони зробили це разом
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15.04.2020 15:44
+19 Roman Maksymyuk 11332737
да вот как бы не идут, благодаря 73м%. в ж.пу идем тепер мы все разом и дружно платим Суркисам
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15.04.2020 15:51
+18 Pravda M
О как дружбан Коломойского Суркис грабанул Украину. Кстати, он депутат от ОПЗЖ. Голосующие за эту партию любят рассказывать, что какие-то олигархи грабят Украину.
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15.04.2020 15:48
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