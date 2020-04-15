Якби пішли на карантин на тиждень пізніше, зараз було б близько 17 тис. інфікованих COVID-19, - Ляшко

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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна своєчасно вийшла на карантин і змогла уникнути великої кількості тих, що заразилися коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "НВ".

"Якщо ми подивимося на наше математичне моделювання, яке було зроблено в кінці лютого, то, станом на 12 квітня, ми повинні були б мати близько 17 тис. коронавірусних хворих", - зазначив він.

За його словами, від 100 до 1 тис. і від 1 тис. до 10 тис. заражених ми йдемо повільніше, ніж інші країни.

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"Це і є ефект превентивних заходів. Наприклад, від 100 до 1 тис. ми пройшли за дев'ять днів. Італія - ​​за п'ять днів. Тепер подивімося, за який час ми пройдемо від 1 тисячі до 10 тис. Іспанія, Італія пройшли за п'ять -сім днів, а від 10 тис. до 20 тис. тощо проходять швидше і швидше. Тому що зростає кількість контактів. У нас перша тисяча (у кого виявлений COVID-19. - Ред.) була 4 квітня", - зазначив Ляшко.

За словами Ляшка, як очікується, до кінця квітня Україна вийде на рівень 10 тис. хворих.

"І нормально, якщо ми до кінця квітня вийдемо на 10 тис. Найбільш песимістичний сценарій, який ми обговорювали раніше, - це 80%, потім 50%, потім 25% населення, які перехворіють на коронавірус. Якщо 25% українців буде інфіковано, скільки ліжок в інфекційних відділеннях нам знадобиться? Ми всі бачили за прикладом Італії, Іспанії, Китаю, що 5% всіх хворих потребують інтенсивної терапії. Їх підключають до ШВЛ або до кисню. І ми подивилися на наші можливості. При інфікуванні 25% населення (воно буде не одномоментно) ми розраховували, що на піку ураження в один день зараженими виявляться близько 64 тис. осіб. І ось, уявіть собі, настає цей день. 64 тис. осіб потрапляють до відділень інтенсивної терапії. А по факту в країні в таких відділеннях 5 тис. ліжок. Тобто потрібно покласти на одне ліжко когось із 12 осіб", - пояснив він.

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