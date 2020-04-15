Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян залишатися вдома: "Це можливість краще усвідомити значення життєвих цінностей"

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Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян залишатися вдома: "Це можливість краще усвідомити значення життєвих цінностей"

Через пандемію коронавірусу церкви будуть закриті, а віруючим потрібно залишатися вдома.

Про це заявив Вселенський патріарх Варфоломій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Священнослужитель наголосив, що пандемія змінила повсякденне і церковне життя, але при цьому вони "зобов'язані ухвалити важке рішення", поширивши карантинні обмеження і на Страсний тиждень.

Варфоломій також зазначив, що ці заходи не є рішеннями проти церкви.

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На переконання Константинопольського патріарха, ситуація, що склалася, "є можливістю до кращого усвідомлення значення життєвих цінностей".

Коронавірус і карантин
Варфоломій карантин Константинопольський патріархат Великдень релігія православ'я COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 Володимир Вовкодав 6dedfd78
Я тоже За , - московский патриархат Против еще не все обслюнявили портрет Предводителя.
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15.04.2020 15:52
+2 Женя-Женя
если найдутся попы, которые пойдут против Варфоломея - они раскольники и нехристи. И должны быть отлучены от церкви. Ибо нет никакого другого аргумента идти против этого - как жажда наживы и алчность.
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15.04.2020 16:35
+1 buannaichidh sinn
Ну, після такого заклику, в церкви МП попруться не тільки сектанти МПЦ ФСБ, а й упороті атеїсти.
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15.04.2020 15:54
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