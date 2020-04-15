Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян залишатися вдома: "Це можливість краще усвідомити значення життєвих цінностей"

Про це заявив Вселенський патріарх Варфоломій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Священнослужитель наголосив, що пандемія змінила повсякденне і церковне життя, але при цьому вони "зобов'язані ухвалити важке рішення", поширивши карантинні обмеження і на Страсний тиждень.
Варфоломій також зазначив, що ці заходи не є рішеннями проти церкви.
На переконання Константинопольського патріарха, ситуація, що склалася, "є можливістю до кращого усвідомлення значення життєвих цінностей".