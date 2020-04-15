"Антиколомойський" законопроєкт Рада може розглянути наприкінці квітня - на початку травня, - "слуга народу" Кравчук

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Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук очікує, що законопроєкт №2571-д щодо запобігання скасуванню націоналізації або ліквідації банків Верховна Рада розгляне у період з кінця квітня до початку травня.

Такі прогнози Кравчук озвучила у коментарі Цензор.НЕТ.

За її словами дата ухвалення законопроєкту залежить від обставин зі змінами до регламенту.

"Якщо ми завтра (16 квітня. - Ред.) ухвалимо законопроєкт про регламент і його підписання буде заблоковано реєстрацією постанов, то відповідно буде потрібно після Великодніх свят ще раз зібратися і відхилити ці постанови, щоб законопроєкт був відправлений на підпис президенту і набув чинності. Паралельно комітет буде розглядати правки в комітеті і це теж не можна зробити дуже швидко", - зауважила нардепка.

За її словами 21 квітня профільний комітет лише розпочне розгляд банківського законопроєкту по суті.

"Вони вже розбили цю таблицю на абзаци і будуть намагатися розглянути постатейно, згрупувавши їх. Я думаю, що реалістичний сценарій, з урахуванням постанов для відхилення закону про регламент - це кінець квітня - початок травня уже розгляд в другому читанні банківського закону", - сказала Кравчук.

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Нагадаємо, народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня.

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