Весняний призов перенесли через коронавірус, - Кабмін

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Кабінет Міністрів переніс заходи щодо призову громадян на строкову військову службу з квітня-червня на травень-липень 2020 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу уряду.

"На виконання Указу Президента України від 23 березня 2020 року № 103/2020, Кабінет Міністрів України переніс заходи з призову громадян України на строкову військову службу з квітня-червня 2020 року на травень-липень 2020 року. Відповідне розпорядження ухвалено на засіданні Уряду 15 квітня", - сказано в повідомленні.

При цьому чисельність громадян, які підлягають призову, і обсяг витрат на його проведення залишилися незмінними, зазначили в Кабміні.

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У травні-липні 2020 року до Збройних Сил України та інших військових формувань буде призвано 16 тисяч 460 осіб. Зокрема, лави Збройних Сил поповнять 9 тисяч, Нацгвардії – 5 тисяч 460, Держприкордонслужби – 1 тисяча 300 і Держспецтрансслужби – 700 громадян України.