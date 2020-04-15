"Група дітей у ФБ розганяє зраду", - Малюська не побачив небезпеки в рішенні суду про виплату Суркісам 7 млрд

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Міністр юстиції Денис Малюська не вважає, що сьогоднішнє рішення Апеляційного суду щодо "Приватбанку" обіцяє Суркісам отримання від держави 7 млрд гривень.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"09 лютого 2017 (дві тисячі сімнадцятого!!) року зобов'язав Приватбанк обслуговувати депозити певних іноземених компаній БЕЗ жодних обмежень і відповідно до депозитних договорів.

20 лютого 2020 (через ТРИ роки) той самий суд "роз'яснив" свою попередню ухвалу, фактично просто повторивши її зміст. Суть та сама - Приватбанк має обслуговувати депозити БЕЗ жодних обмежень і відповідно до депозитних договорів.

15 квітня 2020 року суд апеляційної інстанції залишив ухвалу від 20 лютого 2020 року без змін.

Що змінилося за три роки? Практично нічого. Ну точно нічого істотного.

Де зрада? Де 7 ярдів?" - переконаний міністр.

Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд залишив без змін рішення Печерського суду Києва, яке зобов'язує державний "Приватбанк" виплатити понад $ 250 млн офшорним компаніям, що належать родині Суркісів.