Влада фактично закрила вугільну галузь, - Яценюк

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Влада знищує вугільну галузь та енергетику, країна наближається до ситуації, коли почнуться відключення світла.

Про це заявив експрем’єр Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу "Україна".

"Влада фактично сьогодні закрила вугільну галузь... Якщо не виробляють електроенергію, якщо вугільну галузь знищують, якщо українську енергетику знищують, якщо відкривають імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі і дають роботу білорусам, росіянам, а не українцям, і якщо держава на це взагалі споглядає безвідповідально, - ми прийдемо до ситуації, де в Україні не буде електроенергії", - сказав Яценюк.

Він зазначив, що НАЕК "Енергоатом" вже майже банкрут, теплоенергетику влада збанкрутувала. І щоб врятувати енергогалузь, необхідно негайно навести порядок на енергоринку.

"Тому зараз не обійтися без дій безпосередньо президента і уряду невідкладних, по тому, щоб навести порядок на енергетичному ринку, створивши антикризовий енергетичний штаб, і прем'єр повинен його очолювати. Я його очолював. Якщо б ми так працювали в 2014-2015 році, у нас би ні зарплат, ні пенсій, ні світла, ні армії, ні України би не було. Вони повинні невідкладно діяти", - сказав Яценюк.

На його думку, влада має негайно вжити заходів, щоб не допустити закриття шахт, зокрема об’єднання "Павлоградвугілля", оскільки близько тридцяти тисяч людей втратять роботу і засоби до існування.

Експрем’єр наголосив – влада має зберегти робочі місця.

"30 тисяч людей і ще по 3 людини на кожну сім'ю, близько 100 тисяч людей – це всі виборці Павлограда і суміжних регіонів. Вони позбавляться роботи. Президент і уряд повинні невідкладно діяти, зберегти робочі місця. Позбавили шахтарів робочих місць – потім пішли енергетики. За енергетиками – суміжні підприємства. За суміжними підприємствами – "Укрзалізниця". За "Укрзалізницею" – сфера послуг. За сферою послуг – сфера транспорту. Це замкнуте коло. І так відбувається в цілому в економіці країни", - пояснив Яценюк.

Нагадаємо, раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко повідомив, що через кризу в енергогалузі з 20 квітня ДТЕК призупиняє роботу 10 шахт і допоміжних підприємств об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК.

На цих підприємствах працює близько 22 800 чоловік.

До цього експрем’єр Володимир Гройсман заявив, що Україна втрачає національну енергетику, і нині держава має продемонструвати соціальну відповідальність та знайти ресурси на збереження галузі та робочих місць.

В свою чергу нардеп та голова Незалежної профспілки горняків Михайло Волинець заявляв, що криза в енергетиці та вугільній промисловості викликана ініціативами голови профільного комітету парламенту Андрія Геруса.