Зеленський підписав закон про значне збільшення штрафів за підпал сухої трави

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Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №2339 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження навколишнього середовища (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря і знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт ВР.

Передбачається суттєво підвищити розміри штрафів за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки у лісах та самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків. Штрафи за підпал сухостою зросли у 18 разів.

Встановлено нові розміри штрафів

Забруднення або інша зміна природних властивостей атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров'я людей або для довкілля речовинами, відходами або іншими матеріалами промислового чи іншого виробництва внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей або для довкілля, караються штрафом від 1800 до 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (30 600 - 61 200 гривень) або обмеженням волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися визначеною діяльністю на той самий строк або без такого.

Випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відведення автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, караються накладенням штрафу на громадян від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3600 - 6120 грн) і на посадових осіб - від 900 до 1260 таких мінімумів (15 300 - 21 420 грн).

Ті ж дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 360 до 720 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6120 - 12 240 грн) і на посадових осіб - від 1260 до 1800 таких мінімумів (21 420 - 30 600 грн).

Порушення вимог пожежної безпеки в лісах - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 90 до 270 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1530 - 4590 грн) і на посадових осіб - від 270 до 900 таких мінімумів (4590 - 15 300 грн).

Знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 270 до 900 мінімумів доходів громадян (4590 - 15 300 грн) і на посадових осіб - від 630 до 1080 таких мінімумів (10 710 - 18 360 грн).

Нагадаємо, 13 квітня Верховна рада посилила відповідальність за забруднення повітря, прийнявши законопроєкт №2339 за основу і в цілому.