"Можливо, ми зараз спостерігаємо спроби завершити розпочаті владою Януковича переслідування протестувальників", - Горбатюк

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Колишній керівник Управління спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк вважає, що переслідування учасників Революції Гідності - дискредитація Майдану і спроба показати все так, нібито це був державний переворот.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Горбатюк нагадав, як за часів Майдану в абсолютній більшості незаконно притягували активістів до відповідальності, а політикам готували підозри.

"Тоді просто не встигли всі кроки зробити. Тому зараз може статися все, що завгодно. Можливо, ми зараз спостерігаємо спроби завершити розпочаті владою Януковича переслідування протестувальників. Але це знову ж зовсім не свідчить про те, що підозри ґрунтуються на законі і доказах. Всі ці незаконні дії дуже добре укладаються в тенденцію, яка просувається Портновим, Шарієм і іншими щодо дискредитації Майдану, як державного перевороту", - зазначив він.

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За словами Горбатюка, умисне вбивство не підтверджується матеріалами справи Чорновол, а слідчі готують і повідомляють підозру.

"Хоча якщо підписується підозра і притягується до відповідальності свідомо невинна особа, то у тих, хто це робить, настає кримінальна відповідальність. Думаєте, вони цього не знають? Але бачите, притягують за вуха. Чому їх має зупиняти щось інше?", - підкреслив він.

Повний текст інтерв'ю з екскерівником Управління спецрозслідування ГПУ Сергієм Горбатюком читайте тут.

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