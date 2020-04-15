УДАР Зеленського: як президент збиває конкурентів-мерів. ВIДЕО

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У новому випуску "Без цензури" журналіст Богдан Буткевич розкаже про те, як і чому друзі президента почали війну із мерами великих міст.

Отже, днями в СБУ доповіли - на хабарі спіймано першого заступника Віталія Кличка. При тому, що подібні злочини - у компетенції НАБУ. То чому Служба безпеки відбирає хліб у іншого органу?

Усе - через карантин. І як наслідок - зростання популярності мерів на тлі провалу центральної влади із комунікаціями і не тільки.

Хто за допомогою викриттів від СБУ хитає крісло під мером Києва Віталієм Кличком? Кому із градоначальників великих міст теж варто побоюватися? Та, зрештою, чи вистачить снаги у центральної влади збити конкурентів-мерів?

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