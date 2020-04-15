У Калуському пологовому будинку коронавірус підтверджено у 14 медпрацівників, - Івано-Франківська ОДА

1427

В Івано-Франківській області призупинено роботу пологового будинку Калуської центральної районної лікарні (ЦРЛ) у зв'язку із захворюванням коронавірусом 14 медичних працівників.

"Калуський пологовий будинок справді закрили у зв'язку з тим, що захворювання коронавірусом підтверджено методом ПРЛ-діагностики в 14 осіб, з них четверо - лікарі: троє акушерів-гінекологів, один анестезіолог і 10 медсестер", - в.о. директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Ірина Кобельська на брифінгу в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона також додала, що вагітних і породілей у закладі немає, п'ятьох породілей сьогодні випишуть.

Також в ОДА зазначили, що всіх вагітних у місті каретами швидкої допомоги перевозитимуть до Івано-Франківського обласного перинатального центру або до міського пологового будинку.

У свою чергу перший заступник голови обласної державної адміністрації Марія Савка повідомила, що за останню добу в Івано-Франківській області від COVID-19 помер 55-річний чоловік.

"За останню добу в нас, на жаль, один лабораторно підтверджений летальний випадок. Це чоловік 55 років, 1965 року народження з м. Калуша, діагноз було підтверджено за життя. Висловлюємо щирі співчуття рідним", - розповіла Савка.

За інформацією ОДА, загалом в Івано-Франківській області 27 летальних випадків від COVID-19, з них 14 чоловіків і 13 жінок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МОЗ відправило перевірку в Івано-Франківську область для з'ясування причини високої летальності від COVID-19, - Ляшко