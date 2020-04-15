Електронні паспорти в додатку "Дія" прирівняли до паперових. Україна в цьому - перша у світі, - Мінцифри

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Кабінет міністрів схвалив постанову про електронні паспорти в додатку "Дія". Вони тепер офіційно є цифровими аналогами паперових документів. Україна стала першою державою у світі, в якій запровадили таку новацію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.

У міністерстві зазначили, що зараз електронні паспорти тестують понад 17 тисяч українців, а незабаром вони стануть доступні всім громадянам.

"Паспорт у смартфоні дозволить не носити з собою ID-картки та витяги з неї. Якщо у вас немає ID-картки, ми оцифрували закордонний біометричний паспорт, який так само посвідчує вашу особу. Він надає такі ж права і можливості як і паперовий, що діє всередині країни", - сказано в повідомленні.

Паспорт в смартфоні є особливо актуальним під час карантину, коли потрібно носити з собою документи, що засвідчують особу, зазначили в міністерстві.

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"Після карантину ви також зможете активно користуватися е-паспортами:

під час поїздок залізничним або повітряним транспортом

під час медичного обслуговування та банківських операцій

під час отримання адміністративних послуг

Україна стала першою у світі державою, в якій можна користуватися цифровим паспортом без пред'явлення паперового або пластикового аналога.



