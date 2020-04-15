СБУ обшукувала мій кабінет 2 години. Я перший, хто зацікавлений, щоб ця справа була розслідувана, - перший заступник голови КМДА Поворозник

4839

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, у якого 14 квітня проходили обшуки у справі про хабар, розповів, що слідчі дії у його кабінеті тривали близько 1,5-2 годин і що правоохоронці вилучили у нього низку документів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі "Українській правді"

Поворозник зазначив: "Це все відбулося в районі 17 години. До мене в кабінет зайшли з десяток людей, представившись працівниками СБУ і Нацполіції, з питаннями, на які вони хотіли отримати відповіді. Провели у мене обшук у кабінеті. Він тривав десь 1,5-2 години. Зробили виїмку документів. Ще не знаю, які документи вилучили, ще не дивився. І на тому все закінчилось.

Мене запросили на допит на 21 годину. Я погодився, хоча вони мали викликати на 3-тю добу. Я погодився зробити це ввечері, погодився надати будь-яку інформацію, особисті дані, телефони, все решту. Хоча мені нічого не пояснили до кінця, що то відбувалося.

Я на 9-ту вечора приїхав до одного з відділків Нацполіції, пробув там до 24 години, отримав повістку на 14:00 п’ятниці. Я навіть не допитаний на сьогоднішній день, мене запросили у якості свідка по справі, але по якій, я не знаю, бо я з нею не ознайомлений".

Дивіться також: Поворозник назвав "брехливою" інформацію про отримання ним хабаря: "Мені приховувати нічого, завжди працюю чесно". ФОТО

Поворозник розповів, що під час обшуку з ним був адвокат. Обшуків у чиновника вдома не було, але, за його словами, якщо це буде потрібно, то він ніяк не перешкоджатиме їх проведенню.

Зранку 15 квітня заступник Кличка уже був на роботі, провів штаб з протидії коронавірусу.

За словами Поворозника, чоловіка, який, за даними поліції, нібито взяв гроші для нього, він знає давно – ще з часів армії, але не мав з них ніяких стосунків – ні дружніх, ні ділових – і бачився з ним "у кращому випадку мимоходом раз на рік і то не завжди".

Він додав, що він був записаний до нього на прийом через приймальню, і вони справді бачились десь в районі 14-14:30 і мали розмову протягом 5 хв "на загальну тематику".

Дивіться також: УДАР Зеленського: як президент збиває конкурентів-мерів. ВIДЕО

Людину, яка нібито передавала йому гроші, за словами Поворозника, він не знає, оскільки не знає навіть, хто є фігурантом справи.

Чиновник додав, що з приводу цієї ситуації мав дві розмови з мером Віталієм Кличком – увечері 14 квітня і вранці 15 квітня – і "відчув від мера підтримку".

Поворозник відзначив, що сприймає це все як провокацію і "готовий піти на детектор брехні, на очну ставку, дати публічно показання", щоб довести, що він не винен.

У п’ятницю чиновник піде на допит, "бо перший, хто зацікавлений, щоб ця справа була розслідувана".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кличко про ситуацію з Поворозником: "Хтось має сісти - або корумпований чиновник, або ті, хто фабрикував цю справу"

А от складати повноваження чи йти у відпуску через скандал не буде, бо, за його словами, "не має права".

"Якби це пафосно це не звучало, сьогодні на мені лежить велика відповідальність – я відповідаю за медицину і керую штабом з ліквідації коронавірусу", - підсумував Поворозник.

Нагадаємо, 14 квітня ЗМІ повідомили, що першого заступника голови КМДА Поворозника викрито в одержанні хабаря, затримано посередника з $ 60 тисячами, а в мерії Києва йдуть обшуки.