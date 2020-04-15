На карантині українці вдвічі рідше знімають готівку в банкоматах, - Приватбанк

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При цьому кількість безготівкових платежів залишилася такою ж, як була на початку березня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Приватбанку".

"У період карантину українці вдвічі рідше стали знімати готівку в банкоматах ПриватБанку - кількість таких операцій знизилася порівняно з початком березня з 2,7 млн ​​до 1,3 млн операцій на добу", - сказано в повідомленні.

Менше українці відвідують і відділення банку.

"За перші чотири тижні коронавірусного карантину в Україні кількість операцій клієнтів із готівкою в касах відділень ПриватБанку знизилася у 2,5 рази", - сказано в повідомленні.

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Якщо на початку березня щодня в касах відділень клієнти здійснювали понад 480 000 операцій, то від початку цього тижня в касах банку щодня проводиться не більше 190 000 касових платежів.

"Водночас, кількість транзакцій клієнтів ПриватБанку при оплаті картками покупок у торговельній мережі та інтернет-магазинах у період карантину залишається на рівні початку березня, а порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 34%", - додали в пресслужбі.