На Закарпатті зафіксовано перший випадок захворювання COVID-19 серед прикордонників, - Держприкордонслужба

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15 квітня зафіксовано перший випадок захворювання COVID-19 серед військовослужбовців Держприкордонслужби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Прикордонник одного з підрозділів у Закарпатській області ще кілька днів тому був госпіталізований у центральну районну лікарню з підвищеною температурою. Тоді лікарі діагностували у нього ГРЗ. Військовослужбовцеві відразу провели й експрес-тест на коронавірусну інфекцію, який дав негативний результат. Після цього, під час перебування на лікуванні прикордоннику також провели ПЛР-тест. Результати, які надійшли, підтверджують наявність у нього захворювання COVID-19", - сказано в повідомленні.

Зараз стан військовослужбовця задовільний. Встановлюється коло всіх осіб, з якими прикордонник контактував. Також у підрозділі проведено заходи з недопущення розповсюдження захворювання, в т.ч. забезпечено заходи з самоізоляції та обсервації персоналу.

Як зазначають у Держприкордонслужбі, з середини лютого через контакт з особами, у яких в подальшому підтверджувалося захворювання коронавірусною інфекцією, понад 300 прикордонників перебувало під контролем лікарів на самоізоляції чи обсервації в лікувальних установах.

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