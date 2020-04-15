НБУ дозволить українцям відкривати рахунки через відеозв'язок: візит у банк буде не потрібен

2013 10
НБУ дозволить українцям відкривати рахунки через відеозв'язок: візит у банк буде не потрібен

У Національному банку України розробили механізм віддаленої ідентифікації особи, який передбачає, що для відкриття рахунку в банку досить буде відеозв'язку.

Про це повідомляють у пресслужбі НБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Скоро для відкриття рахунку в новому банку візит до банківського відділення або особиста зустріч з агентом банку стане зайвим кроком. Ми очікуємо, що на фінансовому ринку з'являться інноваційні продукти і сервіси, які стануть у пригоді банкам для здійснення верифікації їхніх клієнтів", - повідомив директор департаменту фінансового моніторингу Нацбанку Ігор Береза.

НБУ розробив кілька варіантів віддаленої ідентифікації клієнтів банків. Перший - ідентифікація за допомогою відеодзвінків. Другий - спрощений варіант, який передбачає, що клієнти зможуть ідентифікувати себе за допомогою електронних підписів чи сканування чіпа ID-картки або паспорта. Спрощений варіант НБУ підготував для тих випадків, коли клієнт або банк не мають можливості налагодити відеоконференцію.

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Рахунки, відкриті за допомогою спрощеної моделі віддаленої ідентифікації, матимуть певні обмеження: загальний розмір ліміту видаткових операцій з такого рахунку не може перевищувати 40 тис. гривень ($1,4 тис.) на місяць і 400 тис. гривень ($14,7 тис. ) на рік, а загальний залишок за всіма рахунками клієнта не повинен перевищувати 40 тис. гривень ($1,4 тис.).

Нові зміни мають запрацювати з 28 квітня 2020 року.

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Топ коментарі
+3 kostjaua5
Самим не смешно.Да любой банк потребует кучу бумажек и личные подписи.Детский сад чесное слово.Какая видеосвязь.Сами усложнили это по самое не могу.Теперь по видиосвязи)))
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15.04.2020 18:24
+2 Семен Шкаралупа
Ваша правда: ще, навіть, не всі обслуговують по закордонних пашпортах... НБУ позволит украинцам открывать счета по видеосвязи: визит в банк будет не нужен - Цензор.НЕТ 8821
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15.04.2020 18:29
+2 Александр Иванов d6cc5f54
Мало того что наплодили всяких кредитных организаций, которые теперь наяривают по телефону совершенно посторонним людям с требованием закрыть несуществующий кредит, так теперь и банкам предлагают перейти на онлайн открытие счетов...
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15.04.2020 18:30
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