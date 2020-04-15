Індія виділила Україні 30 000 таблеток ліків, перспективних у боротьбі з COVID-19, - Кулеба

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Індійський уряд ухвалив рішення безоплатно надати Україні партію з 30 тис. таблеток препарату гідроксихлорохін, який, на думку експертів, має високий потенціал у боротьбі з коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Я хочу висловити щиру подяку індійському уряду за допомогу. Навіть незважаючи на заборону експорту гідроксихлорохіну за кордон, наші індійські друзі ухвалили це важливе для України рішення", - цитує міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу пресслужба МЗС України в середу.

Рішенню передувала зустріч Кулеби з послом Індії в Україні Партхою Сатпатхі на початку квітня.

Коли препарат прибуде в Україну, його надалі отримає Міністерство охорони здоров'я країни, яке розподілить ліки серед медичних установ.

У МЗС нагадали, що МОЗ України включив гідроксихлорохін у протокол лікування хворих на коронавірус.

Водночас, у Міністерстві охорони здоров'я звертають увагу, що препарат не розрахований для самолікування і може застосовуватися тільки за рішенням лікарів. Ефективність препаратів гідроксихлорохіну в лікуванні хворих на COVID-19 наразі ретельно вивчається у багатьох країнах, зокрема в США і країнах ЄС.

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