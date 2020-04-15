Індія виділила Україні 30 000 таблеток ліків, перспективних у боротьбі з COVID-19, - Кулеба

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Індія виділила Україні 30 000 таблеток ліків, перспективних у боротьбі з COVID-19, - Кулеба

Індійський уряд ухвалив рішення безоплатно надати Україні партію з 30 тис. таблеток препарату гідроксихлорохін, який, на думку експертів, має високий потенціал у боротьбі з коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Я хочу висловити щиру подяку індійському уряду за допомогу. Навіть незважаючи на заборону експорту гідроксихлорохіну за кордон, наші індійські друзі ухвалили це важливе для України рішення", - цитує міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу пресслужба МЗС України в середу.

Рішенню передувала зустріч Кулеби з послом Індії в Україні Партхою Сатпатхі на початку квітня.

Коли препарат прибуде в Україну, його надалі отримає Міністерство охорони здоров'я країни, яке розподілить ліки серед медичних установ.

У МЗС нагадали, що МОЗ України включив гідроксихлорохін у протокол лікування хворих на коронавірус.

Водночас, у Міністерстві охорони здоров'я звертають увагу, що препарат не розрахований для самолікування і може застосовуватися тільки за рішенням лікарів. Ефективність препаратів гідроксихлорохіну в лікуванні хворих на COVID-19 наразі ретельно вивчається у багатьох країнах, зокрема в США і країнах ЄС.

Читайте також: Україна домовляється про закупівлю гідроксихлорохіну, який випробовують для лікування коронавірусу, - Радуцький

Коронавірус і карантин
Індія карантин Кулеба Дмитро COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+17 Меркава
Начните лечить ими новинского. А мы посмотрим.
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15.04.2020 18:40
+12 Irina Dybonos 997870af
Индия выделила Украине 30 000 таблеток лекарств, перспективных в борьбе с COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8312
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15.04.2020 18:50
+6 буков
Можна йому згодувати всю партію за раз.
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15.04.2020 18:41
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