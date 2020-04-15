Росія зобов'язана забезпечити захист населення від Covid-19 на окупованих нею територіях Криму і Донбасу, - МЗС

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Україна закликає Росію, як державу-окупанта, забезпечити захист життя і здоров'я населення на тимчасово окупованих територіях України в умовах пандемії Covid-19.

Про це говориться в заяві Міністерства закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

"Закликаємо РФ також забезпечити у повному обсязі право на життя та доступ до медичного забезпечення незаконно ув’язнених громадян України, надати безперешкодний та безпечний доступ представників міжнародних моніторингових місій та Міжнародного Комітету Червоного Хреста, а також лікарів до населення тимчасово окупованих територій з метою проведення кваліфікованого медичного обстеження та лікування, а також надання гуманітарної допомоги", - сказано в документі.

Український МЗС вимагає від РФ регулярно надавати вичерпну інформацію щодо ситуації із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на тимчасово окупованих нею українських територіях, а також щодо заходів із надання допомоги населенню цих територій у зв’язку з пандемією.

У заяві підкреслюється, що відповідну ноту з вимогами до РФ, як держави-окупанта, направлено російській стороні.

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У МЗС пояснили, що триваюча збройна агресія з боку Російської Федерації унеможливлює безпосереднє надання українською стороною допомоги населенню тимчасово окупованих територій. В умовах продовження бойових дій та фактичного закриття окупаційною адміністрацією доступу для СММ ОБСЄ, установ ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій, ускладнюється також і допомога з боку міжнародної спільноти, підкреслюється в заяві.

"Вчергове наголошуємо на зобов’язанні Російської Федерації як держави-окупанта відповідно до норм міжнародного гуманітарного права вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на забезпечення захисту життя та здоров’я населення цих територій", - заявили в МЗС України.

Зокрема, в МЗС звернули увагу на те, що згідно зі статтею 56 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, окупаційна держава зобов'язана забезпечити та підтримувати на окупованій території умови, задовільні з точки зору охорони здоров'я та санітарії, має вживати профілактичні та запобіжні заходи, необхідні для запобігання поширенню інфекційних захворювань та епідемій.

Українське міністерство закликало міжнародне співтовариство сприяти розблокуванню Росією доступу до тимчасово окупованих територій України для надання такої допомоги.