Ще один пункт пропуску для автомобільного сполучення на кордоні закриють, залишиться 18

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Кабінет Міністрів підтримав закриття ще 10 пунктів пропуску автомобільного сполучення на кордоні України для того, щоб підвищити рівень безпеки на час проведення карантинних заходів.

За відповідне рішення проголосували сьогодні, 15 квітня, під час чергового засідання, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Ми знаємо, що вже скоротився пасажиропотік через кордон, тому закриття 10 пунктів пропуску – це ще один крок до підвищення заходів безпеки на час карантину", - заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що пункти пропуску будуть закриті на кордоні з Молдовою, Польщею та Румунією.

"Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів від 13 березня 2020 року тимчасово будуть закриті ще 10 пунктів пропуску для автомобільного сполучення. Це обумовлено високим рівнем поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 в сусідніх державах", - зазначив Арсен Аваков.

"Пропонується закрити пункти пропуску "Костели", "Смільниця", "Грушів","Угринів", "Солотвино", "Кальмінці", "Бронниця", "Сокиряни", "Нові Трояни" та "Паланка". Це автомобільні, а подекуди і пішохідні пункти пропуску", - додав Міністр.

Варто зазначити, рішення про закриття пішохідних та автомобільних пунктів пропуску погоджено з міжнародними партнерами. Тобто, країни, які межують з нашою державою, закрили свої КПП дзеркально. Наразі на державному кордоні України 125 тимчасово закритих пунктів пропуску, 105 діючих, в тому числі 18 для автомобільного сполучення.

"Після вступу в силу 288-ї постанови про розширення переліку тимчасово закритих пунктів пропуску через державний кордон залишиться працювати 18 автомобільних напрямків", - сказав "Укрінформу" представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Спікер пояснив, що фактично працюють 19 автомобільних пунктів пропуску, а решта, які було запропоновано закрити, вже не функціонували через те, що суміжні сторони їх закрили зі свого боку в рамках карантинних заходів. Тобто, практично буде закрито один діючий пункт пропуску - Паланка, який сьогодні функціонує серед 19 автомобільних пунктів пропуску.

За його словами, раніше згадані пункти пропуску не працювали, але не були внесені до переліку тимчасово закритих. І для того, щоб вони залишалися нефункціонуючими, їх внесли до відповідного розпорядження Кабміну.

Тобто, підсумував Демченко, на кордонах із суміжними країнами залишиться працювати достатня кількість пунктів пропуску для перетину кордону.

Нагадаємо, державний кордон України з 7 квітня можна перетнути лише автотранспортом і тільки в 19 пунктах пропуску.